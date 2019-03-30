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Fünyeyle patlatılan şüpheli koliden gazete çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, tedirginlik yarattı.

DHA | 30.03.2019 - 09:40..
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Bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatılan kolinin içinden gazete çıktı.

KOLİNİN ETRAFI SARILDI, BİNA BOŞALTILDI

​Kızılay Mahallesi Sümer 1 Sokak'taki bir apartmanın beşinci katında bulunan ofiste çalışanlar, içerideki sahipsiz koliyi fark edip, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemede kolide bomba düzeneği olabileceğinden şüphelendi. Uzman desteği isteyen polis, apartman sakinlerini tahliye etti. Sokağın giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatıldı.

Fünyeyle patlatılan şüpheli koliden gazete çıktı

İÇİNDEN GAZETE ÇIKTI

Gelen bomba imha uzmanı polis, koliyi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Kolinin içinden gazete çıktı. Polis ekipleri, koliyi bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fünyeyle patlatılan şüpheli koliden gazete çıktı

Fünyeyle patlatılan şüpheli koliden gazete çıktı

Fünyeyle patlatılan şüpheli koliden gazete çıktı

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