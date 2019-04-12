taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79495
Euro
6.54415
Altın
1293.515
Borsa
96072.99
Gram Altın
240.635

Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

Kamerunlu genç, ülkesini terk edip futbol oynamak için geldiği Sinop'ta gündelik işlerde çalışıyor.

İHA | 12.04.2019 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Büyük umutlarla futbol oynamak için geldiği Sinop’ta lisans çıkaramayınca inşaatta çalışmaya başladı.

LİSANS ÇIKMADI, İNŞAATTA ÇALIŞIYOR

Sinopspor’un transfer ettiği Kamerunlu Thierry Christel lisansı çıkmayınca ortada kaldı. Christel geçimini sağlamak için gündelik işlere gidiyor. 27 yaşındaki genç oyuncunun tek arzusu yeşil sahalara dönmek.

Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

''FUTBOL İÇİN GELDİM AMA...''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Thierry Christel, “Sinop’a futbol oynamaya geldim. 5 senedir Sinop’tayım. Ailem Kamerun’da. 9 kardeşim var. Onlara her ay para gönderiyorum. Kamerun eskiden 2. lig oynuyordum. Kamerun 2. liginde para yok ama futbol güzel. Türkiye’ye geldim. Futbol oynuyorum. Ama lisans çıkmadı. Şimdi ben inşatta ve kazı çalışmalarında çalışıyorum” dedi.

Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
Can Bartu hayatını kaybetti

Can Bartu hayatını kaybetti

97
İsrail'in uzay aracı Beresheet, Ay’a inemedi

İsrail'in uzay aracı Beresheet, Ay’a inemedi

68
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

120
Saadet Partisi ile Fatih Erbakancıların kavgası

Saadet Partisi ile Fatih Erbakancıların kavgası

75
Kim Kardashian avukat oluyor

Kim Kardashian avukat oluyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir