Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

Büyük umutlarla futbol oynamak için geldiği Sinop’ta lisans çıkaramayınca inşaatta çalışmaya başladı.

LİSANS ÇIKMADI, İNŞAATTA ÇALIŞIYOR

Sinopspor’un transfer ettiği Kamerunlu Thierry Christel lisansı çıkmayınca ortada kaldı. Christel geçimini sağlamak için gündelik işlere gidiyor. 27 yaşındaki genç oyuncunun tek arzusu yeşil sahalara dönmek.





''FUTBOL İÇİN GELDİM AMA...''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Thierry Christel, “Sinop’a futbol oynamaya geldim. 5 senedir Sinop’tayım. Ailem Kamerun’da. 9 kardeşim var. Onlara her ay para gönderiyorum. Kamerun eskiden 2. lig oynuyordum. Kamerun 2. liginde para yok ama futbol güzel. Türkiye’ye geldim. Futbol oynuyorum. Ama lisans çıkmadı. Şimdi ben inşatta ve kazı çalışmalarında çalışıyorum” dedi.



