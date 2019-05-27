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Kayserispor maçında evlilik teklifi

Dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - B.B.Erzurumspor maçı sırasında bir Kayserispor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi etti.

İHA | 27.05.2019 - 11:10..
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Spor Toto Süper Lig 34.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor- B.B.Erzurumspor maçı esnasında oldukça ilginç bir an yaşandı.

Kayserispor maçında evlilik teklifi

FUTBOLCULAR PANKARTI TAŞIDI

Kayserispor taraftar grubu üyesi olan Nurullah Uğur, hayatını birleştirmek istediği Semanur Muti’ye evlilik teklifi yaptı. İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları da “Sarıma Kırmızı olurmusun. Benimle evlenirmisin?” yazılı pankart açarak taraftar Nurullah’a destek verdi.

Kayserispor maçında evlilik teklifi

"EVET" DEDİ

Genç kadın Semanur, bu ısrarlı teklife kayıtsız kalmayarak “evet” cevabı verdi.

Kayserispor maçında evlilik teklifi

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