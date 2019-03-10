taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Futbol oynayan köpeği gören telefona sarıldı

Artvin’de çekilen görüntülerde, futbol topuyla oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.

İHA | 10.03.2019 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek, aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca oyun oynadı.

SEVİMLİ DEFANS OYUNCUSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adeta bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında ‘bizde defans böyle’ diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü.

Artvin’de futbol topuyla oynayan köpek ViDEO

Futbol oynayan köpeği gören telefona sarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

18
İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

214
Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

47
Adıyaman'da HDP ile Saadet ittifak pozu verdi

Adıyaman'da HDP ile Saadet ittifak pozu verdi

61
Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

232
Sur'da yaşam yeniden canlandı

Sur'da yaşam yeniden canlandı

88
Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir