Futbol oynayan köpeği gören telefona sarıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek, aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca oyun oynadı.

SEVİMLİ DEFANS OYUNCUSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adeta bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında ‘bizde defans böyle’ diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü.

Artvin’de futbol topuyla oynayan köpek ViDEO