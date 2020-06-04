Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan dönecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA’nın vermiş olduğu men kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün UEFA, Trabzonspor'un, Finansal Fair Play kuralları gereğini yerine getirmemesi nedeniyle Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini bildirmişti.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı.

''YANLIŞ BİR DEĞERLENDİRME''

Verilen kararı 'yanlış bir değerlendirme' olarak yorumlayan Ağaoğlu, ''Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içinde CAS'tan geri döneceğine inancımız tam. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik. Hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Mücadelemizde, davamızda haklıyız. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

''TFF, BİZİMLE BİRLİKTE MÜCADELE EDİYOR''

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da kendileriyle birlikte mücadele ettiğini belirten Ağaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Bu arada TFF'ye ve UEFA'ya gösterilen tepkiler bana ulaştı. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Verilen karar da UEFA'nın bağımsız bir organı tarafından verildiği için UEFA'ya da tepki vermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Oyuncularımızla da bir görüşme yaptık. 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' dedik. Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir. CAS'ın vereceği bir karar. Sürenin uzaması aleyhimize olmayacak. Herkesi lige ve kupaya konsantre olmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum."