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    Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 16:39
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    Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    GEORGE FLOYD İÇİN 'GF'

    Beşiktaşlı futbolcular idmanda ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd anısına, GF şeklinde dizilerek mesaj gönderdi. 

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