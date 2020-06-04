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- Beşiktaşlı futbolcular George Floyd için diz çöktü
Beşiktaşlı futbolcular George Floyd için diz çöktü
Beşiktaşlı futbolcular bugün yaptıkları antrenman sırasında, ABD'de bir polis tarafından öldürülen George Floyd anısına diz çöktü.
- Haber Merkezi
- 04.06.2020 - 14:41
ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürülmüştü.
Yaşanan bu olayın ardından peş peşe tepkiler gelmeye başlarken, ABD'de ise protestolar başlamıştı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ise bugün konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
FLOYD ANISINA DİZ ÇÖKTÜLER
Siyah-beyazlı futbolcular, antrenman sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un anısına baş harflerini oluşturacak şekilde diz çöktüler.
Kulüp, bu anlara dair kareleri resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.