Bjelica: Fenerbahçe ile aynı noktadayız

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarının arasında olduğu bilinen Nenad Bjelica, sarı-lacivertliler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, en güçlü adaylardan birinin Hırvat teknik adam Nenad Bjelica olduğu biliniyor.

Sarı-lacivertlilerin görüşme halinde olduğu bilinen Hırvat hoca, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

''AYNI NOKTADAYIZ''

Görüşmelerde herhangi bir ilerleme katetmediklerini söyleyen Bjelica, “Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum.” şeklinde konuştu.

''HİÇBİR ŞEYİ SOMUTLAŞTIRAMADIK''

3 hafta önce ülke basınından RTL'ye konuşan 48 yaşındaki teknik adam, ''Dinamo Zagreb'ten ayrıldığımdam bu yana Fenerbahçe ile temasım var. Görüşmeler devam ediyor ama hiçbir şeyi somutlaştıramadık. Fenerbahçe ile yaptığım görüşmelerin nasıl sona ereceğini söylemek benim için çok zor. Bu koronavirüs süreci de görüşmeleri yavaşlattı, işimizi zorlaştırdı. Çünkü, Türkiye'deki birçok kulübün personelinde ve oyuncularında koronavirüs çıktı.'' demişti.

Bjelica, o dönem açıklamalarını şu şekilde noktalamıştı:

''Fenerbahçe, 30 milyon taraftarı olan çok büyük bir kulüp. Her teknik direktör, böylesi bir kulüpte çalışmayı hayal eder. Fenerbahçe'ye ben gitmedim, Fenerbahçe bana geldi. Bana telefonla ulaştılar ve durumumu sordular. Görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye'deki koronavirüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor.'' ifadelerini kullanmıştı.