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    Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e teklifini yaptı

    Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e teklifini yaptı

    Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Beşiktaşlı futbolcuya 800 bin euro yıllık ücret ve takım kaptanlığı teklifini sunduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 09:58
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    Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e teklifini yaptı

    2016'dan bu yana Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün, siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sezon sonu bitecek.

    Kartal ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Gönül'ün adı, son zamanlarda eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı...

    800 BİN EURO + KAPTANLIK

    2007-2016 yılları arasında Kanarya'nın formasını terleten Gökhan Gönül'ü yeniden takımda görmek isteyen yönetimin, yıllık 800 bin euro nakit paranın yanı sıra takım kaptanlığını önerdiği öğrenildi.

    TARAFTARLAR İSTEMİYOR

    Öte yandan siyah-beyazlılara transfer olması nedeniyle Gökhan Gönül'e tepkili olan taraftarların ise bu transfere sıcak bakmadığı biliniyor.

    Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de çıktığı derbide, Gönül'ün para için siyah-beyazlılara transfer olduğunu ima ederek tecrübeli futbolcuya dolar atan taraftarlar, bu transfere imkansız gözüyle baksa da önümüzde bir Burak Yılmaz örneği var.

    Hatırlanacağı gibi Beşiktaşlı taraftarlar, Kartal'a gelmemesi için o dönemki yönetime yoğun baskı kurmuş, ancak gösterdiği performansla takdir toplayan golcü futbolcu takım kaptanlığına kadar yükselmişti.

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