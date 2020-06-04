Dolar
6.7609
0.1199%
Euro
7.6814
0.3068%
Altın
1709.58
-0.27%
Borsa
110215.16
0.6191%
G. Altın
371.513
-0.1668%
Bitcoin
66004.71
0.1419%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    TFF, maç saatlerini değiştirdi

    TFF, maç saatlerini değiştirdi

    Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile maç saatlerinde düzenleme yapıldığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 17:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    TFF, maç saatlerini değiştirdi

    Koronavirüs salgını sonrası 12 Haziran'da yeniden devam edecek olan Süper Lig'in 5 haftalık maç takvimi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.

    TFF, bugün yaptığı yeni bir açıklama ile maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

    SÜPER LİG'DE YENİ PROGRAM ŞU ŞEKİLDE

    Görüş Bildir