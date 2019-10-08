Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

1 Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

2 Manisa'da devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu Jandarma ekiplerince 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

3 NATO sekreteri Türkiye'ye gelecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

4 Türkiye'ye bir kınama da Mısır, Yunanistan ve GKRY'den Yunanistan, Mısır ve GKRY, Türkiye'yi hem Suriye hem de Doğu Akdeniz'deki faliyetlerinden dolayı kınadı.

5 Metrobüs filosundaki araçlar ve kapasiteleri İstanbul'da toplum taşımanın büyük bir kısmını sırtlayan metrobüs hattında İETT'nin sitesindeki verilere göre; 535 araç var. Bu araçların toplam kapasitesi ise 91 bin 500

6 Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti Parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen Nihat Ergün, görüşmenin ardından AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.