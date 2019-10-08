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Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştirecek olan askerlerimiz için Amasyaspor 1968 oyuncuları dualarda bulundular.

İHA | 08.10.2019 - 18:13..
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Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

Operasyon öncesinde Mehmetçiğimize destek ve dualar da gelmeye başladı.

Bu kapsamda Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, Barış Pınarı Harekâtı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.

"BARIŞ PINARI HAREKATINI DESTEKLİYORUZ"

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Teknik Direktör Levent Arıkdoğan, “Fırat’ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla ’Barış Pınarı Harekâtı’nı yapmayı planlayan askerlerimiz için antrenman öncesi dua ettik, Türk bayrağımızı açtık. Tüm kalbimiz Mehmetçiklerimizle, Allah’ım onların ayağına taş değdirmesin. Devletimizin yapmayı planladığı ’Barış Pınarı Harekâtı’nı destekliyoruz” dedi.
Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

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