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Futbolun süperleri ödülleri sahibini buluyor

Futbolseverler, Futbolun Süperleri jürisinin OPTA verilerinden yararlanarak belirlediği adaylar için oylama başladı.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 17:33..
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Digiturk tarafından düzenlenen ‘Futbolun Süperleri’ Ödül Töreni, Türk futbol ailesinin yanı sıra; Arsene Wenger, Jose Mourinho, Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi uluslararası konukların katılımıyla 2 Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl futbol ailesini bir araya getiren tören, bu yıl Çırağan Sarayı’nda, çok özel bir programla 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Futbolun süperleri ödülleri sahibini buluyor

TÜRK FUTBOLUNUN SÜPERLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve Digiturk, Futbolun Süperleri Ödülleri’ni gelenekselleştirerek, Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmeyi, futbol camiasını büyük bir aile olarak her yıl biraraya getirmeyi ve Türk futboluna değer katan tüm paydaşları onurlandımayı hedefliyor.

ULUSLARARASI KONUKLAR

Spor dünyasının yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından da seçkin konukların davetli olacağı, 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak üst düzeydeki organizasyona Arsene Wenger, Jose Mourinho, Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi uluslararası konuklar da katılacak.

Taraftarlar, bugünden itibaren 30 Nisan’a kadar www.futbolunsuperleri.com adresi üzerinden yılın süperlerine oy verebilecekler.

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