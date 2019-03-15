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Futbolun Süperleri oylanacak

Türkiye Futbol Federasyonu ve Digiturk'ün düzenlediği 'Futbolun Süperleri' Ödül Töreni'nin ikincisi için geri sayım başladı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 23:07..
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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun süperlerinin belirleneceği tören için hazırlıklar, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen jüri toplantısı ile başladı.

Ali Gültiken, Alpay Özalan, Bünyamin Bozgeyik, Güntekin Onay, Servet Yardımcı, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu’nun katıldığı toplantıda törenin yol haritası ve hazırlıkları ele alındı. OPTA verilerinden yararlanılarak oluşturulacak aday listeleri üzerinden taraftar ve oyuncular seçimlerini yaparak yılın süperlerini belirleyecekler.

Futbolun Süperleri oylanacak

TARAFTARLAR 25 MART'TAN İTİBAREN OY KULLANACAK

Geçtiğimiz yıl futbol ailesini eksiksiz bir şekilde bir araya getiren tören, bu yıl Çırağan Sarayı’nda, çok özel bir programla 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Spor dünyasının yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından da seçkin konukların davetli olacağı, 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak üst düzeydeki organizasyon Arsene Wenger, Jose Mourinho, Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi uluslararası konukların katılımıyla da onurlandırılacak.

Taraftarlar, 25 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan’a kadar www.futbolunsuperleri.com adresi üzerinden yılın süperlerine oy verebilecekler.

Futbolun Süperleri oylanacak

YEŞİL SAHANIN KAHRAMANLARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly:

“20. yılımızda da Türk futbolunun marka değerine yatırım yapmaya, Süper Lig’in yıldızlarının göz kamaştıran performanslarını taçlandırmaya devam ediyoruz.”

Jüri toplantısıyla birlikte resmen başlayan ödül töreni süreci sonunda, yeşil sahanın kahramanlarını ödüllendirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ve tüm adaylara başarı dilediklerini ifade eden beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu:

“Öncelikle değerli katılım ve katkıları nedeniyle tüm kıymetli jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Onların yol göstericiliğinde, bu yıl da yılın süperlerini seçmek üzere sürece resmen başlamış bulunuyoruz. Futbol gibi kitleleri sürükleyen, heyecanlandıran bir alanda öncü çalışmaları hayata geçirerek spor severler ile bütünleştiğimize, insanlarımızın hayatına ortak bir platform ve ortak bir enerjiyle temas ettiğimize inanıyoruz. 20 senedir izleyicilerimizi faaliyetlerimizin merkezine yerleştirip yeşil saha ve spor severler arasında köprü kurmayı misyon edinmiş bir kurum olarak, Türk futbolunun marka değerini Avrupa sahnesine taşıyan Futbolun Süperleri Ödül Töreni’ni çok önemsiyoruz.”

5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP’un Türk futboluna duyduğu güvenle, maç izleme keyfini en üst düzeye taşıyan bir yayıncılık anlayışına odaklandıkları başarılı bir sezona devam ettiklerini belirten Al-Obaidly, “SPOR TOTO Süper Lig’i 105 ülkede yayınlayarak dünyanın farklı coğrafyalarına taşıdığımız bu sezon ayrıca, Türk izleyicilerine armağan niteliği taşıyan yatırımlarımız ile Avrupa’nın en değerli futbol organizasyonlarını da ekrana getiriyoruz. 20. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız 2019 yılında da Süper Lig başta olmak üzere tüm spor içeriklerimizi uluslararası kalitede bir yayıncılıkla futbolseverlere sunmaya devam etmek en büyük gayemiz” dedi.

Al-Obaidly ayrıca rekabetin, centilmenliğin, dostluğun ve sevginin oyunu olan futbolu kutladıkları bu özel gecede bedeni, yüreği ve emeği ile bu eşsiz sporu onurlandıran futbolcuları ödüllendirdiklerini sözlerine ekledi.

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