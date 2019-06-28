G-20 aile fotoğrafında Trump-Selman-Abe'nin ilginç karesi

G-20 zirvesine bu yıl Japonya'nın Osaka kenti ev sahipliği yaptı.

Zirve sonunda liderler eşleriyle birlikte aile fotoğrafı için kurulan platforma gelip poz verdiler. Liderlerin sırayla gelişi ve birbirleriyle selamlaşması sırasında da foto muhabirler boş durmadı, ortaya ilginç kareler çıktı.

TRUMP-SELMAN BİRLİKTELİĞİ

Son yıllarda aralarından su sızmayan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yine yakından ilgilendi.

Daha önceki G-20 zirvelerinde birbirleriyle karşılaştıkları anlarda çekilen fotoğraflar akıllarda olan Trump-Selman ikilisinin muhabbeti üst seviyedeydi.

ABE EŞİYLE BİRLİKTE SELMAN'IN AYAĞINA YOĞUNLAŞTI

O anlarda Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin eşiyle birlikte Muhammed bin Selman'ın ayağına bakarken Reuters muhabirinin objektifine yansıyan kare ise akıllara "Dost başa, düşman ayağa bakar" sözünü getirdi.