G-20 fotoğrafında Trump'la Putin karşılaşması

G-20 zirvesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başladı.

ABD-RUSYA KRİZİ AİLE FOTOĞRAFINA YANSIDI

Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'de Kerç Boğazı'nda yaşanan krizde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılaşmasında objektiflere yansıdı.

"İPTAL ETMEK TARAFLAR İÇİN EN İYİSİ"

Öte yandan dün Putin'le görüşmesini iptal eden Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladimir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” açıklamasını yapmıştı.

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.