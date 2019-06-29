G-20 zirvesinde Erdoğan-Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede gözler Merkel'in üzerindeydi.Almanya Başbakanı son günlerde geçirdiği rahatsızlıklarla sürekli gündemde.
SUYU MASADA HAZIR
Susuz kaldığı için titremeye başlayan Merkel'in benzer bir rahatsızlık yaşamaması için masada su hazır tutuldu.
MERKEL'İN TİTREME KRİZLERİ
Merkel'in titreyen görüntüler Almanları korkuturken, çeşitli hastalık söylemlerini de beraberinde getirmişti.
Merkel'e yakın kaynaklar titreme krizlerini yalnızca susuzluk ve yoğun tempoya bağlıyor.