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G-20 zirvesinde Erdoğan-Merkel görüşmesi

Son günlerde geçirdiği rahatsızlıklarla gündeme gelen Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan ile yaptığı görüşmede sakindi.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 22:42..
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G-20 zirvesinde Erdoğan-Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede gözler Merkel'in üzerindeydi.Almanya Başbakanı son günlerde geçirdiği rahatsızlıklarla sürekli gündemde.

G-20 zirvesinde Erdoğan-Merkel görüşmesi

SUYU MASADA HAZIR

Susuz kaldığı için titremeye başlayan Merkel'in benzer bir rahatsızlık yaşamaması için masada su hazır tutuldu.

G-20 zirvesinde Erdoğan-Merkel görüşmesi

MERKEL'İN TİTREME KRİZLERİ

Merkel'in titreyen görüntüler Almanları korkuturken, çeşitli hastalık söylemlerini de beraberinde getirmişti.

Merkel'e yakın kaynaklar titreme krizlerini yalnızca susuzluk ve yoğun tempoya bağlıyor.

Angela Merkel yine titrerken görüntülendi VİDEO

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