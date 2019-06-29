Boğulmak üzere olan genci cankurtaran kurtardı

1 Gurbetçiler sınır kapısında kilometrelerce kuyruk oluşturdu Avrupa’da yaşayıp yaz tatili için Türkiye’ye gelmek isteyen gurbetçiler Ditrovgrad sınır kapısında yaşanan bir aksaklık sebebi ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

2 TEM'deki minibüsün içinden kaçak göçmenler çıktı insan kaçakçıları İstanbul TEM otoyolunda kaçak mültecileri taşıyan bir minibüsü tespit etti.

3 G-20 zirvesinde Erdoğan-Merkel görüşmesi Son günlerde geçirdiği rahatsızlıklarla gündeme gelen Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan ile yaptığı görüşmede sakindi.

4 Mülteci kurtaran kaptanı İtalyanlar gözaltına aldı Akdeniz'de kurtardığı 40 göçmen ile 16 gün boyunca yanaşacak bir liman arayan kaptan Carola Rackete, gemiyi izinsiz olarak limana demirlediği gerekçesiyle İtalyan polisleri tarafından gözaltına alındı

5 Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, mısırların arasına gizlenmiş 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

6 HDP'li vekilin yalanı çürüdü Polislerin Kur'an-ı Kerim'leri yere attıklarını söyleyen HDP'li vekilin iddiası olay yeri görüntüleriyle çürütüldü.