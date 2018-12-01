Zirvenin açılış oturumuna katılan ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile zirve kapsamında Colon Theatre’da yapılan kültürel etkinliğe iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra G20 liderler yemeğine katıldı.

G20 zirvesi yemeğinden kareler

MACRON VEGAN MENÜ İSTEDİ

Buenos Aires’in en gözde mekanı Teatro Colon’da verilen yemekte, liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un vejeteryan isteği dikkat çekti.

84 DANSÇI VE 75 MÜZİSYENDEN CANLI PERFORMANS

Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı.

84 dansçı ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov sundu. Gecede rock, chamame, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap ve hip hop gibi müziklerin çalındı.