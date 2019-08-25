taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 68 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin gazetecilerin gaz maskelerini toplaması dikkat çekti.

AA | 25.08.2019 - 03:50..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Pyrenees-Atlantique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, G7 Zirvesi çerçevesinde 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Açıklamada, gözaltıların nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

POLİS, GAZETECİLERİN GAZ MASKELERİNİ TOPLADI

Bu arada, polisin gösteride basın mensuplarının biber gazından korunmak için bulundurduğu maskelere el koyması dikkati çekti.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz'de düzenleniyor.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Protestocular dün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Önceki gün ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

65
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

49
Çöpte bulduğu kör kediyi sahiplendi

Çöpte bulduğu kör kediyi sahiplendi

17
İlk sarı kartı Okan Buruk gördü

İlk sarı kartı Okan Buruk gördü

3
Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

11
Kendisini darbeden kocasını bıçakladı

Kendisini darbeden kocasını bıçakladı

13
Antalyaspor, bilet gelirini Emine Bulut'un kızına verecek

Antalyaspor, bilet gelirini Emine Bulut'un kızına verecek

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir