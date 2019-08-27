G7 Zirvesi sona erdi

Fransa'nın Biarritz kentinde sona eren G7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önemli açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısında Başkan Donald Trump Tahran yönetimi ile masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğinin altını çizen Trump, İran'ın "bölge istikrarını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.



"İran'ın oyunun kurallarını doğru oynaması gerekiyor" diyen Amerikalı Başkan, "İyi oyuncu olmalılar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Yapacaklarını söyledikleri şeyleri yapamazlar. Çünkü yaparlarsa gerçekten çok şiddetli bir güçle karşılaşacaklar. O yüzden düzgün davranacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MACRON: TRUMP VE RUHANİ'NİN BULUŞACAĞINA İNANIYORUM

Ev sahibi Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Donald Trump arasında gelecek haftalarda bir görüşme gerçekleşmesini umut ettiğini açıkladı.

Macron ayrıca G7 liderlerinin İran'ın nükleer sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğu konusunda fikir birliğine vardığını da belirtti. Diplomatik bir çözüm konusunda umutlu olduğunu belirten Fransız cumhurbaşkanı, "İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e ve telefonda İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye söylediğim şey Başkan Trump ile bir görüşmeyi kabul etmeleri durumunda bir çözüm bulunacağından emin olduğumdur." dedi.

TRUMP İKLİM TARTIŞMALARINA KATILMADI

ABD Başkanı Trump zirvenin pazartesi günü yapılan iklim toplantısı kısmına katılmayan tek lider oldu. Gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Trump, temiz hava ve su istediğini vurguladıktan sonra "ABD zaten en temiz hava ve suya sahip" dedi.

FRANSA VERGİLERİ KALDIRACAK

Amerikalı internet devlerine Fransa'nın vergi uygulama kararı nedeni ile Washington ile Paris arasında yaşanan gerginlik de tatlıya bağlandı. Macron G7 ülkelerinin internet devlerine vergi uygulanması için 2020'de OECD nezdinde bir çözüm bulma konusunda anlaştıklarını belirtti. "OECD'de internet devlerine vergi uygulanması için çözüm bulunduğunda Fransa vergileri kaldıracak." şeklinde konuştu.

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını geçen ay onaylamıştı. Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak.





BORİS: BREXİT İÇİN ÜMİTSİZİM

Öte yandan G7 Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen diğer bir isim de İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini değerlendiren Başbakan, "Çok zor olacak... Londra ile AB arasında derin bir anlaşmazlık söz konusu. Ortak Pazar ve Kuzey İrlanda sınırı konusu iki taraf arasında tıkanmaya neden olan konular."

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NÜN İŞLEYİŞİ DEĞİŞECEK

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'den açıklanan bir sayfalık sonuç bildirgesinde, anlaşmazlıkların daha çabuk çözülebilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) işleyişinin değişmesi gerektiği belirtildi.

Bildirgede, G7 ülkelerinin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) gelecek yıl uluslararası vergi hususunda çözüm bulacağına yönelik bir anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Liderlerin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede barışla istikrarın sağlanması konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulanan bildirgede, Ukrayna'ya ilişkin, "Fransa ve Almanya, somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda Normandiya formatında bir zirve düzenleyecek." ifadesine yer verildi.



Bildirgede, G7 ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkesi desteklediği vurgulandı.

Libya'ya ilişkin, "Savaştan etkilenen tüm tarafları ve yerel aktörleri ortak eden ve iyi hazırlanmış uluslararası bir konferansın düzenlenmesini istiyoruz." ifadesi kullanılan bildirgede, bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin yaptığı çalışmalara destek verildiği kaydedildi.

Bildirgede, "G7, 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun önemini ifade ediyor ve şiddetten vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.