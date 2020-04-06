Gabon'da pangolin ve yarasa tüketimi yasaklandı

Gabon Orman ve Su Bakanı Lee White, koronavirüsün yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

DAHA ÖNCE DE PRİMATLAR YASAKLANMIŞTI

Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı." diye konuştu.

VAHŞİ HAYVAN TÜKETİLİYOR

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı. Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

1 KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ

Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 koronavirüs vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs bulaşan 1 kişi ise sağlığına kavuştu.