taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6881
Euro
6.4114
Altın
1297.74
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.385

Gagabulut'a 17 yıl hapis cezası

İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 08.04.2019 - 20:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifade için emniyete götürüldü.

Gagabulut'a 17 yıl hapis cezası

Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Altuğ ve F.B.B. hakkında dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ, SEGBİS’le cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık F.B.B. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Çektiği görüntülerden dolayı pişman olduğunu söyleyen Altuğ, “Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim.İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beratimi istiyorumö dedi. Diğer sanık F.B.B., olayda suçunun olmadığını iddia ederek, görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıkların küçük çocuklara karşı işlediği suç nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan beraatlerini isterken, ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanık F.B.B.’ye de 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçunda Altuğ’a yardım etmesinden dolayı her mağdur için 4’er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi. ‘Müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan beraat eden tutuksuz sanık F.B.B., kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.Gagabulut'a 17 yıl hapis cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1379
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

236
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

186
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

147
Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

449
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir