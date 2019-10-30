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Galada gerilen yönetmen: Doğru oturun

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Omar ve Biz'in Ukraynalı yönetmeni Maryna Er Gorbach, soru soran izleyicinin oturma şeklini beğenmedi.

DHA | 30.10.2019 - 10:42..
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan filmlerinden 'Omar ve Biz', AKM'deki galayla seyirciyle buluştu.

"SALGIYLA SORUN"

Gösterimin ardından filmin oyuncuları ile yönetmenleri Mehmet Bahadır Er ile Ukraynalı eşi Maryna Er Gorbach, izleyicinin sorularını yanıtladı. Yönetmen Gorbach, bir izleyicinin soru sorarken oturuş tarzının kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin." dedi.

Omar ve Biz filminin yönetmeninden izleyiciye tepki: Doğru otur ViDEO

YÖNETMEN ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine izleyici Öne doğru egilerek, "O zaman böyle sorayım." dedi. Söyleşinin sonunda yönetmen Gorbach, uyardığı izleyiciden özür diledi. Gorbach, "Sert cevap verdim, özür dilemek istiyorum." dedi.

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