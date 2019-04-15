Galataport'ta çalışmalar sürüyor

Türkiye'de projelerin ardı arkası kesilmiyor. Yapımına geçen senelerde başlanan Galataport projesinde, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

FUARDA TANITILDI

1,5 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul’un tek ana limanı Galataport, 13 ülkeden 643 katılımcının yer aldığı bir fuarda tanıtıldı.

2020'DE HİZMETE AÇILACAK

Projenin, Mart 2020 tarihinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Yetkililer, 2020-2021 yıllarına ilişkin rezervasyonları almaya başladıklarını da açıkladı.

3 GEMİ AYNI ANDA YANAŞABİLECEK

Galataport'la, 3 büyük gemi aynı anda limana yanaşabilecek ve günde ortalama 15 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayabilecek.