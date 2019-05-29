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Galatasaray Adası'nda görüntü kirliliği sonlanıyor

Galatasaray Adası'nda ortaya çıkan görüntü kirliliği, dev paravanlarla yok ediliyor.

DHA | 29.05.2019 - 15:24..
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İstanbul Boğazı'nda 2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası, ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için dev paravanlarla çevriliyor.

Galatasaray Adası'nda görüntü kirliliği sonlanıyor

KAÇAK YAPILAR YIKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 28 Mayıs 2017 tarihinde ada üzerinde bulunan imara aykırı kaçak yapılar yıkılmıştı.

Ada, o günlerden bugüne olduğu gibi bırakılmıştı. Üzerinde yıkık yapılar ve molozlarla ada, İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği oluşturuyordu.

Galatasaray Adası'nda görüntü kirliliği sonlanıyor

DEV PARAVANLAR KULLANILIYOR

Boğaz'daki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ada çevresi, dev paravanlarla çevrilmeye başlandı.

Çalışmalara, turist gezdiren gemilerin rotası üzerinde bulunan güney bölümünde başlandı.

Galatasaray Adası'nda görüntü kirliliği sonlanıyor

DIŞARIDAN GÖRÜNMEYECEK

İşçiler tarafından hazırlanan dev paravanlar, yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çalışma sonucu yıkık ve virana görünümündeki tüm binaların, dışardan görünmesi engellenecek.

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