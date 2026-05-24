Galatasaray, Khephren Thuram'ı gündemine aldı

Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu alan Galatasaray'da, yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

İtalya basınında çıkan iddiaya göre, Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için harekete geçti.

TEMAS KURULDU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Fransız orta saha için Juventus ile temas kurduğu ve İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde transfer ihtimalinin güçlenebileceği iddia edildi.

35-40 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Thuram için bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Juventus'un mali dengeleri korumak adına bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği, Thuram'ın da bu isimlerden biri olduğu belirtildi.

PREMIER LİG'DEN TAKİP EDİLİYOR

2024 yazında OGC Nice'den Juventus'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun performansıyla değerini önemli ölçüde artırdığı aktarılırken, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

OKAN BURUK, KALİTELİ ORTA SAHA İSTİYOR

Öte yandan haberde, Galatasaray'ın orta sahadaki olası ayrılıklar nedeniyle transfer çalışmalarına hız verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un merkez orta sahaya kaliteli bir takviye istediği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

40 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.92 boyundaki orta saha oyuncusu, bu sezon 44 maça çıktı.

Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle mücadele etti.