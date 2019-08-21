Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdür

Bahadır ÇOLAK / [email protected]

Galatasaray Lisesi; Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçimlerinde sık sık gündeme gelmekle beraber bu defa kendi içindeki bir konuyla gündemde.

Birçok ünlü ismi yetiştiren ve Galatasaray dışında bir takımı tutan isimlere ev sahipliği yapan lisenin başına Fenerbahçeli bir ismin geçeceği konuşuluyor.

Adı geçen isim tarihçi Prof. Dr. Vahdettin Engin.

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Ensonhaber'e konuşan Prof. Dr. Vahdettin Engin ise; "Ben mektepli Galatasaraylıyım, orada görev almak benim için büyük bir onurdur." dedi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Söz konusu bu gelişme için Galayasaray taraftaları da sosyal medya üzerinden tepkilerini sergiliyor.

PROF. DR. VAHDETTİN ENGİN KİMDİR

Prof. Dr. Vahdettin Engin'in kitaplarının satıldığı sitelerde yayınlanan biyografisinde şu ifadeler yer alıyor:

Yakınçağ Osmanlı tarihi uzmanı olan ve özellikle Sultan Abdülhamit dönemine ve Türkiye'de ulaşım tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Vahdettin Engin, 1956 yılında Kocaeli'nin Yarımca ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Yarımca'da tamamladı. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi ve 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldu.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1986 yılında Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri konulu yüksek lisans tezini, 1992 yılında Rumeli Demiryolları konulu araştırması ile doktora çalışmasını tamamladı. 1995 yılında doçent, 2002'de profesör unvanını aldı. Halen aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Engin, 2000 yılında çıkan Tünel kitabıyla Türk Tarih Kurumu Ödülü'ne layık görülmüştür. Son dönemde Dr. Theodor Herzl'in II. Abdülhamit ile Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için yaptığı gizli görüşmelerin ayrıntılarını belgeleriyle açığa çıkaran Pazarlık adlı kitabı sayesinde basında ses getirmiştir.

Engin, aynı zamanda haftalık Habertürk Tarih dergisi yazarıdır. Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş belgesini bulan Engin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. Kendisi gibi sosyal bilimler dalıyla ilgilenen sayın Emel Engin le evlenmiştir ve bir tane kız çocuğu vardır.

VAHDETTİN HOCA ENSONHABER'E KONUŞTU

Bu haberler sonrası ulaştığımız Prof. Dr. Vahdettin Engin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile dönem arkadaşı olduğunu ve onun acısını yaşarken bu konuların gündeme gelmesine üzüldüğünü belirtti.

Engin, kesinleşen bir sürecin olmadığını belirtip şunları söyledi; "Şu anda atama kesinleşmedi, bir süreç yaşanıyor. Galatasaray Lisesi benim yuvam, ben orada 8 yıl okudum. Ülkemizin göz bebeği okullarından biri. Orada görev almak benim için büyük bir onur."

"BU EĞİTİM MESELESİ"

Galatasaray Lisesi'nde görev yapmaktan dolayı mutlu olacağını belirten Prof. Dr. Vahdettin Engin; "Ben mektepli Galatasaraylıyım. İmkan olursa okuluma hizmet etmek isterim. Süreç olumlu işlerse tayin gerçekleşecek. Başka bir kulüp taraftarı olmak başka bire şey. Bu bir spor müsabakası değil, eğitim meselesi. Görev almak için fırsat olursa büyük bir mutluluk duyarım." diye konuştu.