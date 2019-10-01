Kaymakam ve polisin olduğu uygulamada yayaya yol vermedi

1 Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain U19, Galatasaray U19'u 5-1 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı ekip ise grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti.

2 Eyüpsultan'da 16 saat su akmayacak Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

3 Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı.

4 Yüksekova’da bir araçtan kova kova eroin çıktı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kovaların içerisine zulalanmış 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

5 Deprem olduğunu sanan belediye çalışan atlamaya kalktı Avcılar’da belediyede çalışan bir kadın saat 16.00 sıralarında deprem olduğunu sanarak binanın yüksek giriş camından atlamaya kalkıştı. Kadın diğer çalışanlar tarafından tutularak aşağıya indirildi.

6 Ceren Kaplakarslan nişanlısı ilk duruşmada serbest kaldı Ataşehir’de 6 aylık hamile manken ve oyuncu ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.