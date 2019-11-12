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Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Rodriguez hamlesi

Galatasaray'da, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo'nun menajerine, "Kulüp bulun" mesajını ileten yönetim, Japon oyuncunun yerine Milanlı Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 12:21..
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Devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray'da, ilk yolcu kesinleşti.

Sarı-Kırmızılılar, performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

KULÜP BULUN TALİMATI VERİLDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Rodriguez hamlesi

Nagatomo'ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, sol bek mevkisi için transfer çalışmalarına başladı.

NAGATOMO'NUN YERİNE RİCARDO RODRİGUEZ

İtalyan basınının gündeme taşıdığı habere göre devre arasında Milan'dan ayrılacak olan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i isteyen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Rodriguez hamlesi

Milan'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için uygun şartlarda bırakacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Rodriguez hamlesi

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