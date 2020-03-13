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Galatasaray'da Onyekuru müjdesi

Galatasaray'ın iki gün önce gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Henry Onyekuru'dan sevindiren haber geldi. Nijeryalı oyuncu takımla çalışmalara başladı.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 14:12..
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'a, derbi öncesi Henry Onyekuru'dan müjde geldi.

Her iki ayağında hissettiği kas ağrısı nedeniyle 2 gündür takımla birlikte çalışmalara katılamayan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı ekibin bugün yaptığı antrenmanda yerini aldı.

Galatasaray'da Onyekuru müjdesi

DERBİDE SAHADA

Onyekuru'yu derbiye yetiştirmek için seferber olan sağlık ekibi, Nijeryalı yıldızın bugün yapılan çalışmaya katılmasıyla birlikte teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Henry Onyekuru'nun pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alması bekleniyor.

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