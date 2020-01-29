Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi bugün yapılan antrenmanla başladı.
ONYEKURU VE ANDONE DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılar sıtma tanısı konulan tedavi sürecini atlatan Henry Onyekuru takıma katıldı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Florin Andone de takımla birlikte çalışmaya katıldı.
FALCAO VE SARACCHİ ANTRENMANDA YER ALMADI
Sakatlıkları sonrası tedavisine başlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek.