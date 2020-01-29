Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı

1 Süleymaniye, Küçükpazar ve Tahtakale üçgeni İstanbul'da bazı köşeler yıkık dökük yapılarına ve çaresizliklerle kuşatılmış olmalarına rağmen ayakta kalma savaşı verir. Bu semtleri tanıdıkça, yaşanmışlıklarının size güç kattığını görürsünüz.

2 Meclis'e KPSS puanıyla eleman alımı olacak Meclis idari teşkilatı kadrolarında çalışmak üzere aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak.

3 Hamaney: Yüzyılın Anlaşması asla gerçekleşmeyecek Trump tarafından açıklanan sözde Yüzyılın Anlaşması'nı Hamaney, şeytani ve kötü olarak nitelendirdi.

4 Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar YPG'ye sempati duyduğunu söyleyen Kosovalı Lider Lirije Kajtazi, "Kürdistan’ın bağımsız olmasını umut ediyorum" dedi.

5 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine 12 gündür aranan şüphelinin, 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

6 Manisa'da koyunların depreme tepkisi Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sırasında, koyunların korkuyla hareket ettiği o anlar kameraya yansıdı.