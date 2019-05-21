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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında meşale kazası

Antalya’da, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içerisine düşen meşale yangın çıkardı.

İHA | 21.05.2019 - 11:12..
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Sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Antalya’da, sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, caddelerde meşaleler yakarak gece geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Konvoya katılan bir araçta ise yakılan meşale, otomobilin içerisine düşünce yangın çıktı. Bir anda alevler otomobili sararken, sürücü ve yolcular aşağı inerek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında meşale kazası ViDEO

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında meşale kazası

MADDİ HASAR

Herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı yangın sonrası araçta, maddi hasar meydana geldi.

Tüm bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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