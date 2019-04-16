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Galatasaraylı taraftara otomobil çarptı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil daldı. Feci kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 16.04.2019 - 16:28..
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UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Burdur'un Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi'nde bulunan bir cafeye giden taraftar grubu, maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı.

Kaza anı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarlara otomobil çarptı İZLE

CAN KAYBI OLMADI

Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı H.Ö.'ye ve diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, Galatasaray taraftarı H.Ö. hafif yaralandı.

H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaraylı taraftara otomobil çarptı

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