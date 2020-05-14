Türkiye'de de görülen ölümcül virüsün ardından, salgına yönelik büyük bir mücadele başladı. Salgına yönelik alınan tedbirler sebebiyle virüs yoğunluğu azalmaya başladı. İşte güncellenmiş haliyle 81 ilin yoğunluk haritası;
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Yayınlanma:
14.05.2020 - 00:00
Türkiye'de de görülen ölümcül virüsün ardından, salgına yönelik büyük bir mücadele başladı. Salgına yönelik alınan tedbirler sebebiyle virüs yoğunluğu azalmaya başladı. İşte güncellenmiş haliyle 81 ilin yoğunluk haritası; Adana
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