Emeklilikten futbola geri dönen isimler

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ROGER MILLA | Kamerun'un unutulmaz futbolcusu Roger Milla, 1989'da futbolu bırakıp Hint Okyanusu'nda bir adaya yerleşti. Ancak dönemin Kamerun Başkanı Paul Biya, Roger Milla'yı göreve çağırdı ve efsane golcü Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Ardından da 94 Dünya Kupası'nda forma giydi ve Mondragon rekoru kırana kadar Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı futbolcu unvanının sahibiydi.

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MARC OVERMARS | Sakatlığı nedeniyle 31 yaşında futbolu bırakan Marc Overmars, 4 yıl sonra Jaap Stam'ın jübile maçında boy gösterdi. Performansı etkileyiciydi ve birkaç teklif aldı. Overmars önce teklifleri reddetti ancak ardından Go Ahead Eagles'a imza attı ve burada bir sezon oynadıktan sonra tekrar emekli oldu.