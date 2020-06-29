Emeklilikten futbola geri dönen isimler

Futbol hayatına nokta koyan ancak sahalardan uzun süre ayrı kalamayan isimler, kimi zaman soluğu yeniden yeşil sahalarda alıyor. İşte o isimleri sizler için derledik...
PAUL SCHOLES | 2011 yazında futbol kariyerini noktalayan Manchester United efsanesi Paul Scholes, emekli olduktan yaklaşık 6 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Bir Manchester derbisinin kadrosunda ismi yazılan Scholes'un dönüşünü taraftarlar, hatta takım arkadaşları bile o ana kadar bilmiyordu. Futbola geri döndükten sonra bir buçuk sezon daha top koşturan Scholes, 2013 yazında bu kez kalıcı emekliliğe ayrıldı.