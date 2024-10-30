Dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Bir yıldan fazla süredir İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.
İsrailli katillerin saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor.
Dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Bir yıldan fazla süredir İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.
İsrailli katillerin saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 61'e, yaralananların sayısının ise 101 bin 223'e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail'in Gazze'ye bir yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli, evlerini terk ederek okul binaları veya çadır kamplara sığındı.
Saldırılar nedeniyle Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yer alan Şati Okulu'na sığınan Filistinliler, zor şartlar altında günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor.