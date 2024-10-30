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Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 61'e, yaralananların sayısının ise 101 bin 223'e yükseldiğini duyurdu.

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Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.