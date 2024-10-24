İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yiyecek sıkıntısı devam ediyor.
İsrail’in kısıtlı miktarda un ve yakıtın girmesine izin vermesi nedeniyle Han Yunus kentinde üretim yapan tek fırın var.
İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yiyecek sıkıntısı devam ediyor.
İsrail’in kısıtlı miktarda un ve yakıtın girmesine izin vermesi nedeniyle Han Yunus kentinde üretim yapan tek fırın var.
Filistinliler, ekmek alabilmek için fırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.