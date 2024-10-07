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Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ediyor.

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Saldırıların hedefinde olan kadınlar, Gazze'de çocuklarını korumaya çalışıyor.