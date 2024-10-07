Tüm ümmetin kanayan yarası, Gazze...
7 Ekim 2023 tarihinde İsrail tarafından işgal edilen Gazze, adeta açık hava hapishanesine döndü.
Tüm ümmetin kanayan yarası, Gazze...
7 Ekim 2023 tarihinde İsrail tarafından işgal edilen Gazze, adeta açık hava hapishanesine döndü.
Gazze'de 41 binden fazla masum, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.
Gazze'de yaşanan saldırılardan en fazla zararı ise kadın ve çocuklar gördü.
Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ediyor.
Saldırıların hedefinde olan kadınlar, Gazze'de çocuklarını korumaya çalışıyor.