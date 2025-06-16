Kuzey Kafkasya'nın kadim şehirlerinden Derbent’te yükselen Narin Kale, yüzyıllardır hem askeri hem kültürel bir miras taşıyor.
M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen kalenin bugünkü hali, farklı imparatorlukların izlerini taşıyor.
Kuzey Kafkasya'nın kadim şehirlerinden Derbent’te yükselen Narin Kale, yüzyıllardır hem askeri hem kültürel bir miras taşıyor.
M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen kalenin bugünkü hali, farklı imparatorlukların izlerini taşıyor.
Sasaniler tarafından inşa edilen ilk haliyle başlayan tarihsel yolculuğunda kale, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı egemenliğine geçti ve bölgedeki en stratejik savunma noktalarından biri haline geldi.
Narin Kale, uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki ileri karakolu olarak kullanıldı.
Narin Kale, uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki ileri karakolu olarak kullanıldı.
Bugün ise geçmişin izlerini taşıyan taş duvarları, kalenin sokaklarını gezen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.