3 /27

Sasaniler tarafından inşa edilen ilk haliyle başlayan tarihsel yolculuğunda kale, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı egemenliğine geçti ve bölgedeki en stratejik savunma noktalarından biri haline geldi.

4 /27

Narin Kale, uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki ileri karakolu olarak kullanıldı.