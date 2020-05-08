Fotoğraflar: Anadolu AjansıBu yılın son Süper Ayı, dünyanı çeşitli kentlerinde fotoğrafçılara güzel fırsatlar sundu.
Süper Ay, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. İstanbul
Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.
Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.