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Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.

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NORMALDEN DAHA BÜYÜK VE DAHA PARLAK

Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.