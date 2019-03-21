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Galeriden otomobil çalan şahıs: Cezaevi bizim

Konya'da, girdikleri galeriden 2 otomobil çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Ekrem Satılmış (28) ve Salih Ekici (21)'nin, pişkin tavırları dikkat çekti.

DHA | 21.03.2019 - 10:55..
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Satılmış, adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız.'' dedi.

BENZİNİ BİTENE KADAR TUR ATIP BAŞKA ARABA ÇALDILAR

14 Mart Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesindeki galeride meydana gelen olayda Ekrem Satılmış ve Salih Ekici isimli iki arkadaş, önce pencereyi zorlayarak içeri girdi. Galeri önünde park halindeki araçlardan birinin anahtarını alan ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, akaryakıt aldıktan sonra ilçede dolaşmaya başladı. Yakıtı biten ikili, otomobili boş arazide bırakıp, tekrar galeriye döndü. Bu kez başka otomobili çalan Satılmış ve Ekici, plakasını söküp, Ankara'ya gitti.

Galeriden otomobil çalan şahıs: Cezaevi bizim

'DUR' ÇAĞRISINA UYMAYAN ŞAHISLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Burada çalıntı otomobile, başka aracın plakasını takan ikili, 19 Mart'ta Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan polis ekipleri, 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ikili, araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu araç durdurulup, içindeki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin, galeriden çalındığı, üzerindeki plakanın da Ankara'dan çalındığı saptandı.

Galeriden otomobil çalan şahıs: Cezaevi bizim

''DAHA NELER YAPACAĞIZ...''

Olayın ardından sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilerden Ekrem Satılmış, otomobilleri kendilerinin çaldığını itiraf etti. Salih Ekici ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem Satılmış, görüntü çeken gazetecilere, ''Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız'' dedi.
Salih Ekici ve Ekrem Satılmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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