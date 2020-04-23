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Galler Sağlık Bakanı'nın ettiği küfür yayına yansıdı

Galler Parlamentosu’nun video konferans üzerinden yaptığı toplantıda Sağlık Bakanı Vaughan Gething, milletvekiline küfretti.

Haber Merkezi |
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Galler Sağlık Bakanı'nın ettiği küfür yayına yansıdı

Galler Parlamentosu, koronavirüs salgını nedeniyle toplantıları Zoom üzerinden yapmaya başladı.

Son video konferans toplantısında talihsiz bir an yaşandı.

İşçi Partili Sağlık Bakanı Vaughan Gething, kendi partisinden milletvekili Jenny Rathbone'un sorularına sinirlendi.

CANLI YAYINDA KÜFÜR ETTİ

"Bu kadının nesi var? (what the f*ck is the matter with her?)" diyerek tepki gösteren Gething'in ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.

Yaşananlar üzerine Meclis Başkanı Elin Jones, araya girerek, "Sanırım Vaughan Gething'in mikrofonunu kapatması lazım." dedi.

Galler Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı VİDEO

Galler Sağlık Bakanı'nın ettiği küfür yayına yansıdı

VEKİLLERİN YÜZ İFADELERİ

Oturum sırasında vekillerin yüz ifadeleri de yayına yansıdı. Muhalefetteki Plaid Cymru Partisi, bakanı istifaya davet etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Gething, "Bugünkü soru-cevap bölümünün sonunda yaptığım yorumdan ötürü utandım. Jenny Rathbone'a bir özür mesajı gönderdim ve istemesi durumunda kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bu olay, eşi benzeri görülmemiş sorunlarla uğraşırken istenmeyen bir dikkat dağıtıcı oldu." dedi.

Galler Sağlık Bakanı'nın ettiği küfür yayına yansıdı

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