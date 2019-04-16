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Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İspanya’dan Hırvatistan’a Fas’tan İzlanda’ya, ilk bölümden son sezonun finaline, Game of Thrones’un çekildiği yerler bu rehberde.

Özel İçerik | 16.04.2019 - 15:45..
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Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Final sezonuna bomba gibi giren Game of Thrones dizisinin çekimleri, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirildi. Yeni rotalarda plan yaparken hem ilham olsun hem de sevdiğim dizinin çekildiği mekanları göreyim derseniz, bu derleme sizin için. G.O.T hayranlarının ilgi odağı olan çekimler işte burada yapılıyordu...

MALTA

Malta'nın başkenti Valletta’nın kuzeybatısına doğru, Manoel Adası’nın Maramxett Limanı’nda bulunan Ortaçağ dönemine ait Fort Manoel.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İlk sezonda King's Landing için kullanınan Malta'daki Ricasoli Kalesi özellikle geyik motifleriyle Baratheon Hanesi için biçilmiş kaftandı.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

50 metre yüksekliğindeki kireçtaşı kayaların nefes kesici bir kemer oluşturduğu ve Azure Window olarak bilinen bu doğa harikası, Khal Drogo ve Daenerys Targaryen’in düğünün çekildiği yer olarak kullanıldı.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İZLANDA

Ortaçağ Norveç ve Alman kültürünü yansıtan kültürel bir peyzaj olan Thingvellir Milli Parkı, İzlanda'nın güneybatısındaki Reyjkanes yarımadası ve Hengill volkanik bölgesi civarında bulunuyor.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İzlanda’daki Grjotagja Mağarası, Jon Snow ve Ygritte’in yakınlaştığı yerlerden biri olarak ünlendi. Aynı zamanda nefes kesici bir renge sahip bu mağara yıl boyunca Game of Thrones hayranları için açık.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Duvarın kuzeyi, yıllardır Westeros’un hem en ilgi çekici hem den en korkutucu lokasyonlarından biri oldu. Kocaman buzullarıyla, devasa dağlarıyla, bitmek tükenmek bilmeyen beyazlığıyla ve elbette Jon ile Ygritte’in birlikte girip Jon’un hiçbir şey bilmediği mağarasıyla akıllarda yer edinen çorak topraklar tamamıyla İzlanda’da çekiliyor.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

DOĞU ÇEKİMLERİ FAS'TA

“Doğu” çekimlerinin setleri Fas’ın binlerce yıllık tarihini fon alarak gerçekleşiyor. Fas’ın göz kamaştırıcı şehirlerinden olan Ouarzazate, Pentos ve aynı zamanda Khaleesi ve Khal Drogo’nun unutulmaz düğünü olarak Game of Thrones’da yer aldı. Alcazar’ın bulunduğu Seville’in yemyeşil su bahçeleri Game of Thrones’un dördüncü ve beşinci sezonda gördüğümüz Dorne’un muhtemeşem bahçelerine ev sahipliği yapıyor. Her gün Alcazar’a 8000’den fazla ziyaretçiyi ağırlıyor, bunun en büyük nedeni ise, Game of Thrones.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İSPANYA: ALCAZAR-GAZTELUGATXE-CORDOBA

Alcazar’ın bulunduğu Seville’in yemyeşil su bahçeleri Game of Thrones’un dördüncü ve beşinci sezonda gördüğümüz Dorne’un muhtemeşem bahçelerine ev sahipliği yapıyor. Her gün Alcazar’a 8000’den fazla ziyaretçiyi ağırlıyor, bunun en büyük nedeni ise, Game of Thrones.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Gaztelugatxe, İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde, Biskay açığında bulunan bir adacık. Köprü, adanın üstündeki kiliseye ulaşmak için neredeyse 1000 yıl önce inşa edildi.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Dizide Yüksekbahçe olarak bilinen Castillo de Almodóvar del Río, İspanya'nın Cordoba kentinde yer alan ve 760 yılında Endülüslüler tarafından yapılmış bir kale.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Osuna’daki boğa güreşi alanı, Game of Thrones’un 5. sezonunda göz kamaştırdı. Dizinin en büyük ve televizyon dünyasının da en pahalı sahnelerinden biri olan Tyrion ve Daenerys’in Meereen’deki ilk karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla bölgesinde çekildi.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İRLANDA

Greyjoylar ve Boltonların işgal ettiği, 6. sezon finalinde ise tekrar Starklar’a geri dönen kalenin iç çekimleri Kuzey İrlanda'daki 18.yy kalesi olan Castle Ward’un avlusunda yapıldı.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Kuzey İrlanda’da bulunan doğa harikası The Dark Hedges, Game of Thrones’da Kingsroad olarak gösterilmektedir. Winterfell, Castle Black gibi birçok önemli Game of Thrones bölgesinin de çekildiği bu yer, Game of Thrones fanlarını en çok heyecanlandıracak yerleden biri olabilir.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

İSKOÇYA

Winterfell'in ilk bölüm çekimlerinin yapıldığı İskoçya'daki Doune Kalesi.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

HIRVATİSTAN

King's Landing şehri sahneleri 2. sezondan itibaren Hırvatistan'ın güneyinde çekildi.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti, King’s Landing’de geçen tüm sahnelerde rol aldı. Şehrin tarihi yapıları aynı zamanda Danerys’in gittiği Qarth şehri çekilirken de kullanıldı.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Westeros’un kralları için mükemmel bir yer olan, Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan Hırvat kenti Dubrovnik gerçek hayatta da, taş duvarları, çarpıcı uçurumlar ve muhteşem manzaralar ile göz kamaştırıcı. Cersei’nin ünlü Utanç Yürüyüşü’nün de yine bu şehirde çekildiğini belirtelim.

Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

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