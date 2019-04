Game Of Thrones dizisinin çekildiği yerler

Final sezonuna bomba gibi giren Game of Thrones dizisinin çekimleri, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirildi. Yeni rotalarda plan yaparken hem ilham olsun hem de sevdiğim dizinin çekildiği mekanları göreyim derseniz, bu derleme sizin için. G.O.T hayranlarının ilgi odağı olan çekimler işte burada yapılıyordu...

MALTA

Malta'nın başkenti Valletta’nın kuzeybatısına doğru, Manoel Adası’nın Maramxett Limanı’nda bulunan Ortaçağ dönemine ait Fort Manoel.

İlk sezonda King's Landing için kullanınan Malta'daki Ricasoli Kalesi özellikle geyik motifleriyle Baratheon Hanesi için biçilmiş kaftandı.

50 metre yüksekliğindeki kireçtaşı kayaların nefes kesici bir kemer oluşturduğu ve Azure Window olarak bilinen bu doğa harikası, Khal Drogo ve Daenerys Targaryen’in düğünün çekildiği yer olarak kullanıldı.

İZLANDA

Ortaçağ Norveç ve Alman kültürünü yansıtan kültürel bir peyzaj olan Thingvellir Milli Parkı, İzlanda'nın güneybatısındaki Reyjkanes yarımadası ve Hengill volkanik bölgesi civarında bulunuyor.

İzlanda’daki Grjotagja Mağarası, Jon Snow ve Ygritte’in yakınlaştığı yerlerden biri olarak ünlendi. Aynı zamanda nefes kesici bir renge sahip bu mağara yıl boyunca Game of Thrones hayranları için açık.

Duvarın kuzeyi, yıllardır Westeros’un hem en ilgi çekici hem den en korkutucu lokasyonlarından biri oldu. Kocaman buzullarıyla, devasa dağlarıyla, bitmek tükenmek bilmeyen beyazlığıyla ve elbette Jon ile Ygritte’in birlikte girip Jon’un hiçbir şey bilmediği mağarasıyla akıllarda yer edinen çorak topraklar tamamıyla İzlanda’da çekiliyor.

DOĞU ÇEKİMLERİ FAS'TA

“Doğu” çekimlerinin setleri Fas’ın binlerce yıllık tarihini fon alarak gerçekleşiyor. Fas’ın göz kamaştırıcı şehirlerinden olan Ouarzazate, Pentos ve aynı zamanda Khaleesi ve Khal Drogo’nun unutulmaz düğünü olarak Game of Thrones’da yer aldı. Alcazar’ın bulunduğu Seville’in yemyeşil su bahçeleri Game of Thrones’un dördüncü ve beşinci sezonda gördüğümüz Dorne’un muhtemeşem bahçelerine ev sahipliği yapıyor. Her gün Alcazar’a 8000’den fazla ziyaretçiyi ağırlıyor, bunun en büyük nedeni ise, Game of Thrones.

İSPANYA: ALCAZAR-GAZTELUGATXE-CORDOBA

Gaztelugatxe, İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde, Biskay açığında bulunan bir adacık. Köprü, adanın üstündeki kiliseye ulaşmak için neredeyse 1000 yıl önce inşa edildi.

Dizide Yüksekbahçe olarak bilinen Castillo de Almodóvar del Río, İspanya'nın Cordoba kentinde yer alan ve 760 yılında Endülüslüler tarafından yapılmış bir kale.

Osuna’daki boğa güreşi alanı, Game of Thrones’un 5. sezonunda göz kamaştırdı. Dizinin en büyük ve televizyon dünyasının da en pahalı sahnelerinden biri olan Tyrion ve Daenerys’in Meereen’deki ilk karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla bölgesinde çekildi.

İRLANDA

Greyjoylar ve Boltonların işgal ettiği, 6. sezon finalinde ise tekrar Starklar’a geri dönen kalenin iç çekimleri Kuzey İrlanda'daki 18.yy kalesi olan Castle Ward’un avlusunda yapıldı.

Kuzey İrlanda’da bulunan doğa harikası The Dark Hedges, Game of Thrones’da Kingsroad olarak gösterilmektedir. Winterfell, Castle Black gibi birçok önemli Game of Thrones bölgesinin de çekildiği bu yer, Game of Thrones fanlarını en çok heyecanlandıracak yerleden biri olabilir.

İSKOÇYA

Winterfell'in ilk bölüm çekimlerinin yapıldığı İskoçya'daki Doune Kalesi.

HIRVATİSTAN

King's Landing şehri sahneleri 2. sezondan itibaren Hırvatistan'ın güneyinde çekildi.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti, King’s Landing’de geçen tüm sahnelerde rol aldı. Şehrin tarihi yapıları aynı zamanda Danerys’in gittiği Qarth şehri çekilirken de kullanıldı.

Westeros’un kralları için mükemmel bir yer olan, Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan Hırvat kenti Dubrovnik gerçek hayatta da, taş duvarları, çarpıcı uçurumlar ve muhteşem manzaralar ile göz kamaştırıcı. Cersei’nin ünlü Utanç Yürüyüşü’nün de yine bu şehirde çekildiğini belirtelim.