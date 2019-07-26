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Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

HBO yöneticilerinden Casey Bloys, son sezonu yeniden çekilmesini isteyen Game of Thrones hayranlarına cevap verdi.

AA | 26.07.2019 - 07:26..
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  2. Kültür Sanat
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Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin son bölümleri, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde hayal kırıklığı yaratınca, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatılmıştı.

Game of Thrones 8. Sezon Türkçe altyazılı fragman

HBO'ya yapılan çağrıya, 500 binden fazla izleyici imza verdi ve sezonun "becerikli yazarlar tarafından" yeniden senaryoya dökülmesi ve çekilmesi istendi.

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

KİTABIN YAZARI "BU DELİLİK" DEMİŞTİ

GOT'a uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin'in son sezonu beğenmeyen izleyicilere 'Bu delilik' yanıtı vermesinin ardından HBO yöneticisi Casey Bloys'dan da sezonun yeniden çekilme taleplerine yanıt geldi.

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

"32 EMMY ADAYLIĞIMIZ VAR, DAHA NE OLSUN"

TV Line'a yaptığı açıklamada sözlerine dizinin popülerliğine vurgu yaparak başlayan Bloys, olumsuz tarafların çok az olduğunu söyledi.

Farklı yorumlara rağmen, son sezonun çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Bloys, "32 Emmy adalığıyla bunu tasdikledik" dedi.

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

8. SEZON YENİDEN ÇEKİLMEYECEK

"Ancak dizinin nasıl bitebileceğini düşündüğümüzde, birçok insanın bu karakterlerin hikayelerinin nasıl sona ermesi gerektiği konusunda farklı görüşleri var" diyen Bloys, "8. sezonun yeniden çekilmesi gündemimizde değil" diye konuştu.

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

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