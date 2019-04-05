Game of Thrones'un son sezon galası yapıldı

Dünyada en çok izlenen ve milyonları peşinden sürükleyen dizi Game Of Thrones'un, bu sene artık son sezonu ve dünyaca ünlü dizi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

SON GALA NEW YORK'TAYDI

Game of Thrones’un 8. sezon prömiyeri için ise dün New York'ta bir gala yapıldı. Birinci sezondan itibaren oyuncu kadrosunda yer alan tüm oyuncular, bu son galaya davet edildi.

Game of Thrones yeni sezon galasını yaptı- FOTO GALERİ



SİBEL KEKİLLİ DE GALADAYDI

Hatta diziye dördüncü sezonda veda eden Sibel Kekilli de galadaydı. Kekilli, kostümüyle gecenin şıkları arasındaydı.