Game of Thrones'un yeni dizisinden ilk fotoğraf

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren çok büyük ilgi çeken ve dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi edinmeye başlayan Game of Thrones dizisinin sonu her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da seyirciler, Game of Thrones dünyasına doymuş değiller.

Bunu bilen HBO da diziden (daha doğrusu Buz ve Ateşin Şarkısı’ndan) önce geçen olayların anlatıldığı yeni bir serinin çekimlerine başladı.

5 BİN YIL ÖNCESİNİN WESTEROS'U

Dizinin Kuzey İrlanda’da başlayan çekimlerinden ilk fotoğraf geldi. Görselde, at sırtındaki gizemli bir karakter, uzaklarda bir şehrin gözüktüğü bir vadiye bakıyor. Bu dizi, Game of Thrones serisinden 5 bin yıl önce geçiyor ve Westeros haliyle çok daha farklı gözüküyor.

"KİNG'S LANDİNG YOK, TARGARYENLER YOK"

Tanıtımda, “Westeros çok farklı bir yer. King’s Landing yok. Demir Taht yok. Targaryenler yok-Valyria ejderhaları ve kurduğu imparatorlukla yeni yeni yükseliyor. Daha farklı ve eski bir dünya ile karşı karşıyayız ve umuyoruz ki bu, serinin eğlencesinin bir parçası olacak.” ifadeleri yer alıyor.

WESTEROS TARİHİNİN KORKUNÇ SIRLARI

Açıklamalara göre bu proje, dünyanın Altın Kahramanlar Çağı’ndan en karanlık zamanlarına düşüşünün kronolojisini oluşturuyor. Dizide, efsanevi Stark’lardan Doğu’nun gizemlerine, Ak Gezenlerin gerçek kökeninden Westeros tarihinin korkunç sırlarına kadar pek çok şeyin açıklanacağı belirtiliyor.

İLK İNSANLAR VE ORMANIN ÇOCUKLARI ARASINDA SAVAŞ

Game of Thrones tarihinde bildiğimiz kadarıyla ilk olarak The Long Night (Uzun Gece) adıyla bilinen uzun bir kış yaşandı ve Ak Gezenler de Kuzey’e gelmişti. İlk İnsanlar (adları o, First Men) ve Ormanın Çocukları (Children of the Forest), zorlu bir savaşta (Battle for the Dawn/Şafak İçin Savaş) mücadele ettiler. Sonuç olarak Night’s Watch’ın ilk üyeleri, Ak Gezenler'i sürmeyi başardı.

BRAN THE BUİLDER'IN DUVAR'I

Bu olayların ardından Bran the Builder, The Wall adıyla bilinen, 150 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki duvarı yaptırdı. Bu duvarı Game of Thrones serisinde de görmüştük.

DİZİNİN KADROSU

Başında Jane Goldman’ın bulunacağı seride Naomi Watts, Josh Whitehouse, Denise Gough, Miranda Richardson, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp ve Toby Regbo yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Jessica Jones’tan tanıdığımız S.J. Clarkson yapacak.

DİZİNİN ADI "BLOODMOON" OLABİLİR

Henüz adı resmi olarak açıklanmasa da son birkaç ay içinde bazı olasılıklar duyum olarak yayıldı.

O duyumlardan birine göre, Belfast'ta yeni yapımın setinde çalışanlar yeni diziye "Bloodmoon" (Kanlı Ay) diyor.

Game of Thrones serisinin yaratıcısı olan George RR Martin, daha önce bu öncü yapım için The Long Night (Uzun Gece) ismini kullanmıştı. Ancak sonra bundan geri adım atıldı ve şimdilik resmi olarak yapımın ismi açıklanmış değil.

Üstelik The Long Night, Game of Thrones'un son ve çok eleştirilen sezonunun üçüncü bölümünün adıydı.