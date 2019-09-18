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Gamze Erçel'den göbek şov

Kızlarını kucaklarına almaya hazırlanan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, Göcek’te tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 07:36..
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Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

YAZIN SON TATİLİ

Doğumdan önce Göcek’te tekne turuna çıkan çifte, Hande Erçel de katıldı. Hep birlikte fotoğraf paylaşmasalar da Murat Dalkılıç’ın dün teknede çekildiği fotoğrafı paylaşması, onunda eşlik ettiğini düşündürdü.

Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel, sosyal medyada ultrason fotoğrafı paylaşmış, "Küçük bir sürprizimiz var yani şimdilik çok küçük.” diyerek müjdeyi vermişti. Gamze Erçel tatilden fotoğraflar paylaşarak "göbek show" yazdı.

Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

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