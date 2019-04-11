Gamze Özçelik Sudan'a gitmeye hazırlanıyordu

Oyunculuğu bırakıp dernek kuran ve kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Afrika'da su kuyularının açılışına gidiyordu.

Afrikalı kadın ve çocuklara yardım eli uzatan Gamze Özçelik, bugün yine yardım işi için Sudan'a gitmeye hazırlanırken darbe haberini aldı. Sudan'da darbenin gerçekleşmesiyle havalimanı kapatıldı.

"ORADA YAŞAYANLAR İÇİN DUA EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gamze Özçelik, "Bugün yeniden yüzlerce yetimimize aş olmak, hane olmak için Sudan'a gidiyorduk. Devrim... Darbe... Ne yaşanırsa yaşansın en çok o mazlumlar için endişe duyuyoruz. Orada yaşayan, Allah rızası için hizmet eden kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Allah’a emanetsiniz çocuklarım, yoldaşlarım." ifadelerini kullandı.