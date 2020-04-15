Gana'da menenjit salgını: 37 ölü

6

Boşanma aşamasındaki eşi ve avukatını vurdu

Bursa’da Şükrü B., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun B. ile eşinin patronu ve aynı zamanda avukat Berrin Bayam'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurarak yaraladı.