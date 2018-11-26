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Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

Gana'da, birçok kişi statülerini, kişiliklerini ve hayattayken gerçekleştiremedikleri arzularını yansıtan tabutlarla gömülüyor.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 17:52..
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Gana'da ölülerin tabutlarıyla gömülmesi, kişiye özel ilginç tabut tasarımlarını ortaya çıkartıyor. Hatta bazıları hayattayken ölünce konulmak istediği tabutu kendisi planlayıp projelendiriyor.

BBC'nin haberinde bu ilginç tabutlar görüntülendi.

Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

KAKAO ÇEKİRDEĞİ TABUT

Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden biri olan ülkede, kırsal kesimdeki aileler genellikle kakao çekirdeği şeklindeki tabutları tercih ediyor. Bunun gibi bir tabutun fiyatı 1000 dolara kadar çıkabiliyor.

Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

Ülkedeki çiftçilerin çoğunun günlük kazancı 3 doların altında. Tabut için köylülerin aralarında para topladığı belirtiliyor.

Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

KARAKTERE GÖRE TABUT

50 yıldır tabut yapan Eric Adjetey'e göre kırmızı acı biber şeklindeki tabut  renkli ve kolay öfkelenebilen bir kişiliği temsil ediyor.

Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

"Mercedes Benz", en fazla ilgi gören tabutlardan biri. Ölen kişinin mezarı, buna uygun olarak kazılıyor. Tabut ustası Steve Ansah, "Bu tabutlar, ölen kişinin yüksek statüsünü temsil ediyor" diyor.

Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

Bu tabutlar yerel dilde Abeduu Adekai (atasözü kutusu) olarak anılıyor. Bunun nedeni her tasarımın sembolik bir anlamının olması. Uçak şeklindeki tabutlar da çok tercih edilen tasarımlar arasında.

Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

EMLAK SEKTÖRÜNE GÖNDERME

Son yıllarda Gana'da emlak sektöründe büyük bir patlama yaşanıyor. Bu tabut, ev yapıp kiralayan bir kişi için sipariş edilmiş.Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut

Tasarım tabutlara ilginin artmasıyla, son yıllarda çok sayıda tabut atölyesi açıldı. Tabutlar el yapımı basit aletlerle yapılıyor.

 

 

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