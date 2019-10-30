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Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

Gana'da 12 yaşındaki Veiemens Bamfo, Gana Üniversitesi'ni kazanarak, okula kabul edilen en genç öğrenci oldu.

AA | 30.10.2019 - 02:40..
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Kamu idaresi bölümünde okuyacak olan Bamfo, ilkokuldan sonra kimya mühendisi olan babası Robert Bamfo tarafından evde çalıştırıldı, ortaokul ve lise bitirme sınavlarını geçti.

"40 YAŞIMDA CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

Üniversiteye de yüksek puanla girdiği belirtilen Bamfo, BBC Afrika Servisi'ne yaptığı açıklamada, "40 yaşında cumhurbaşkanı olup Gana bayrağını yükseklere taşımak ve Gana'yı Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer devletler gibi gerçek bir bağımsız ülke haline getirmek istiyorum" dedi.

Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

EVDE KİMYA MÜHENDİSİ BABASI ÇALIŞTIRDI

Ekonomik zorlukları nedeniyle Bamfo'yu evde çalıştırmayı seçtiğini söyleyen Robert Bamfo da, oğluna gerekli eğitimi verdiği için sonuca şaşırmadığını söyledi.

Bamfo'nun ağabeyi Edwin Bamfo'nun da evde eğitim gördüğü ve 20 yaşında Kwame Nkrumah Üniversitesi'nden çevre mühendisi olarak mezun olduğu belirtiliyor.

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